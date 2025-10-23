Релиз состоится 10 ноября, рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Bethesda, где был опубликован трейлер юбилейного издания игры.

Смотрите также Последнее дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 получило трейлер и дату выхода

Что войдет в юбилейное издание?

Bethesda Game Studios представила Fallout 4: Anniversary Edition в новом трейлере, посвященном 10-летию игры. Это издание является полным сборником, в который вошли все основные дополнения, выходившие для игры ранее.

Кроме официальных DLC, игроки получат доступ к более 150 предметов из Creation Club. Среди них будут как уже известные и любимые фанатские модификации, так и совершенно новый контент.

Например, можно будет получить новое оружие, изменить породу собаки на гаски или далматинца, а также отправиться на выполнение расширенных заданий.

Трейлер Fallout 4: Anniversary Edition – смотрите видео:

Когда выйдет Fallout 4: Anniversary Edition?

Выход Fallout 4: Anniversary Edition запланирован на 10 ноября – ровно через десять лет после релиза оригинальной игры, о чем указано на официальном сайте Bethesda. Издание будет доступно для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S.

Кроме того, Bethesda отдельно анонсировала порт для Nintendo Switch 2, однако его премьера состоится позже, в 2026 году.

Это же было уже

Не впервые Bethesda использует такую стратегию. В 2021 году, в честь 10-й годовщины The Elder Scrolls V: Skyrim, компания выпустила The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Это издание также содержало основную игру, все три официальных дополнения (Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn) и более 500 элементов контента из Creation Club.

Туда вошли новые квесты, подземелья, боссы, оружие и заклинания. Владельцы Skyrim Special Edition могли обновиться до Anniversary Edition за дополнительную плату, а также получили бесплатное обновление, которое добавило четыре модификации с Creation Club.

Анонс Fallout 4: Anniversary Edition продолжает эту традицию празднования юбилеев популярных игр путем выпуска расширенных изданий с контентом от сообщества.