Дополнение Mysteria Ecclesiae, которое станет последним приключением Генри из Скалицы, выйдет 11 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене 14 долларов, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Смотрите также Культовый экшен по фильму "Лицо со шрамом" неожиданно переиздали в Steam и EGS

Владельцы золотого издания игры и сезонного абонемента получат доступ к Mysteria Ecclesiae бесплатно. Для остальных игроков цена составит 14 долларов США.

О чем расскажет дополнение Mysteria Ecclesiae?

В представленном трейлере продолжительностью полторы минуты разработчики приглашают игроков в финальное приключение главного героя.

Студия Warhorse Studios ранее сообщала, что после выхода этого DLC больше дополнений для Kingdom Come: Deliverance 2 не планируется. Команда намерена завершить историю протагониста Генри и сосредоточиться на создании новых проектов.

Трейлер Mysteria Ecclesiae – смотрите видео:

Сюжет Mysteria Ecclesiae будет разворачиваться на территории Седлецкого монастыря. Генри придется стать ассистентом известного целителя Сигизмунда Альбикуса, который имеет связи с королем Вацлавом. Главная задача героя – остановить распространение смертельной болезни, угрожающей обитателям монастыря, как рассказывает Plaion.

Разработчики обещают кинематографическую сюжетную линию, которая проверит детективные способности и дедуктивное мышление игрока.

В дополнении появится совершенно новая локация для исследования с таинственными обитателями.

Игроки смогут взаимодействовать с несколькими фракциями, каждая из которых будет иметь собственные мотивации и цели.

Интересный факт! Седлецкий монастырь воссоздан с исторической достоверностью и будет включать различные зоны, которые будут открываться постепенно в процессе прохождения. Дополнительно в игре появятся новые элементы экипировки: костюм, оружие, зелья и книги, которые обогатят игровой опыт.