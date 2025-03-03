Як це працює

Уявіть, що ви вдягаєте VR-гарнітуру й опиняєтесь перед порцією улюбленої страви чи солодощів – наприклад, морозива. Використовуючи контролери рухів, ви можете віртуально з'їсти невелику порцію чи взагалі все, що там є. Завдяки новому винаходу, якщо він вийде колись на ринок, ви зможете відчути смак страви, який розробники закладуть для вас заздалегідь. Це не дасть вам відчуття холоду від морозива чи тепла від щойно запеченого шматка м'яса, але ви зможете відчути солодке, солоне, гірке чи кисле, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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Пристрій отримав влучну назву e-Taste. Він випускає хімічні речовини безпосередньо в рот користувача у відповідь на віддалені стимули. Перші 16 користувачів, які брали участь у дослідженні, підтвердили, що винахід успішно відтворює смаки, в тому числі складні смакові комбінації, як, наприклад, у курячому супі, а також передає смаки з різною інтенсивністю.

Фактично все працює за принципом змішування: з різних трубок витікають різні інгредієнти, щоб у результаті змішатися в коктейль, який смакуватиме як так чи інша їжа. У наборі інгредієнтів також є глутамат, популярна харчова добавка, яка викликає смакові відчуття, які назвали "умамі".

Раніше вважалося, що глутамат натрію посилює смакові відчуття за рахунок дії на рецептори. Однак дослідження показали, що насправді він дає абсолютно окреме відчуття "умамі", яке доповнює класичний набір з солодкості, солоності, гіркоти і кислості. Однак весь світ настільки завчив цю першу хибну версію, що всі досі вважають, ніби ця речовина підсилює смак.

Пристрій використовує:

NaCl (сіль) для солоного смаку.

Лимонну кислоту для кислого.

Глюкозу (різновид цукру) для солодкого.

MgCl 2 (різновид гіркої солі) для гіркоти.

(різновид гіркої солі) для гіркоти. І хімічну сполуку під назвою глутамат для смаку умамі.

e-Taste розподіляє ці хімічні речовини у формі гелю через вкладку, яка простягається від маленького пристрою, закріпленого на зубах, до язика.



Прототип технології e-Taste / Фото Шулін Чен

Електромагнітний насос контролює доставку, координуючись з віддаленими стимулами, які надсилаються з комп'ютерної гри. Таким чином розробникам ігор, які захочуть використати цей пристрій у майбутньому, потрібно буде запрограмувати видачу тих чи інших інгредієнтів у певних пропорціях для відтворення різних смаків.

Згідно з дослідженням, пристрій виявився безпечним, універсальним і налаштовуваним, а також стійким до будь-яких потенційних пошкоджень, спричинених укусами.

Потенційні сфери застосування включають захоплюючі ігри, онлайн-покупки (можна спробувати страву на смак перед покупкою), дистанційну освіту, контроль ваги (можна їсти віртуальне м'ясо зі смаком справжнього), сенсорне тестування, фізичну реабілітацію та інші, пояснюють дослідники з Університету штату Огайо, серед яких Шулін Чен.

Перспективи

Хоча звучить це все чудово, цей винахід, імовірно, є мертвонародженим. Виробники навіть не змогли змусити людей масово купувати гарнітури, а докупляти до них ще й якісь трубки, які висітимуть з рота під час гри – завдання, яке виглядає вкрай нереалістично.

Ми вже бачили подібні технології, які пропонували відчувати запахи чи доторки. Але де вони всі? Пішли в небуття відразу після оголошення. Наврядчи можна очікувати, що користувачі будуть обвішуватися численними додатковими пристроями для того, щоб просто пограти в гру.