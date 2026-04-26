Microsoft може відкласти новий Xbox через дефіцит пам'яті

Microsoft поки не готова назвати дату виходу наступної консолі Xbox. Причиною стала нестабільна ситуація на ринку пам'яті: дефіцит чипів DRAM і NAND та зростання їхньої вартості впливають не лише на собівартість пристрою, а й на можливі обсяги виробництва.

Компанія відкрито визнає, що запуск наступного покоління Xbox напряму залежить від ситуації на глобальному ринку пам'яті. Керівниця підрозділу Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) пояснила в інтерв'ю порталу The Game File, що компанія поки не може оголосити навіть приблизні терміни релізу нової консолі через проблеми з постачанням і вартістю чипів DRAM та NAND.

Чому це така проблема?

Сьогодні від дефіциту чипів на ринку потерпають практично усі. Ціни на техніку ростуть, а нові моделі та їх об'єм взагалі під питанням.

Шарма порівняла процес ухвалення рішень із математичним рівнянням, де саме пам'ять стала головною змінною. За її словами, ціна та доступність цих компонентів впливають практично на все – від фінальної вартості консолі до масштабів її виробництва.

Основною причиною дефіциту став стрімкий розвиток систем штучного інтелекту. Через активне розширення ШІ-інфраструктури різко зріс попит на високопродуктивну пам'ять, яка потрібна для роботи великих моделей, серверів і дата-центрів.

Це призвело до серйозного навантаження на ланцюги постачання та підвищення цін для всіх галузей – від хмарних платформ до споживчої електроніки.

Як справи в Microsoft?

Для Microsoft ситуація стала ще складнішою через те, що компанія фактично конкурує сама з собою. З одного боку, вона активно розширює власну інфраструктуру для штучного інтелекту, яка потребує великих обсягів швидкої пам'яті. З іншого – паралельно створює нове покоління ігрового обладнання. Обидва напрями використовують один і той самий обмежений ресурс.

З технічного погляду, саме пам'ять визначає ключові можливості майбутньої консолі. Вона впливає на баланс між продуктивністю GPU, роботою CPU та швидкістю передачі даних. Через це навіть незначні зміни вартості DRAM і NAND одразу позначаються на всій структурі витрат.

У результаті Microsoft доводиться шукати компроміс між технічними характеристиками, кінцевою ціною пристрою та обсягами виробництва. Фіксувати остаточні специфікації в умовах нестабільного ринку компанія не поспішає, оскільки це створює серйозні фінансові ризики.

Попри відсутність офіційної дати релізу, розробникам уже пообіцяли передати девкіти Project Helix на початку 2027 року. Водночас, як зазначає TechSpot із посиланням на слова Шарми, фінальні терміни виходу нової Xbox залишатимуться невизначеними доти, доки глобальна боротьба за ресурси пам'яті не стане стабільнішою.