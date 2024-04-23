У Mortal Kombat 1 знайшли секретне "бруталіті", яке ламає четверту стіну

Шанувальник Mortal Kombat 1 знайшов у грі секретне "бруталіті", доступне для будь-якого персонажа, що видовищно та криваво ламає четверту стіну.

Гравці Mortal Kombat 1 мають у своєму арсеналі чимало жорстоких способів розправи над ворогами, однак, як виявилося, гра ще має чим здивувати.

Варте уваги У березні майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation

Кілька шанувальників Mortal Kombat 1 виявили нове жорстоке "бруталіті", яке розробники вочевидь таємно додали в гру зі стартом 5 сезону.

Воно спрацьовує, коли гравці, звівши шкалу здоров'я свого опонента нанівець, використовують кидок назад.

В такому випадку, замість звичної дії, персонаж гравця з усієї сили жбурляє опонента прямісінько у камеру. Після вбивства супротивник повільно сковзає по розбитому екрану, як жучок, який потрапив у лобове скло автомобіля на величезній швидкості.

Видовищне бруталіті – дивитися відео

Окрім видовищності, це "бруталіті" особливе тим, що буквально ламає четверту стіну.

Що таке "четверта стіна"?

Уявна стіна що розділяє акторів/дійство на екрані та глядача. Будь-яка подія, що звертається безпосередньо до глядача називається "ламанням четвертої стіни".

Шанувальники гри зі схваленням прийняли таке нововведення, яке поповнило й без того довгий список жорстоких завершальних ударів.