Гравці Mortal Kombat 1 мають у своєму арсеналі чимало жорстоких способів розправи над ворогами, однак, як виявилося, гра ще має чим здивувати.
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Кілька шанувальників Mortal Kombat 1 виявили нове жорстоке "бруталіті", яке розробники вочевидь таємно додали в гру зі стартом 5 сезону.
Воно спрацьовує, коли гравці, звівши шкалу здоров'я свого опонента нанівець, використовують кидок назад.
В такому випадку, замість звичної дії, персонаж гравця з усієї сили жбурляє опонента прямісінько у камеру. Після вбивства супротивник повільно сковзає по розбитому екрану, як жучок, який потрапив у лобове скло автомобіля на величезній швидкості.
Видовищне бруталіті – дивитися відео
Окрім видовищності, це "бруталіті" особливе тим, що буквально ламає четверту стіну.
Що таке "четверта стіна"?
Уявна стіна що розділяє акторів/дійство на екрані та глядача. Будь-яка подія, що звертається безпосередньо до глядача називається "ламанням четвертої стіни".
Шанувальники гри зі схваленням прийняли таке нововведення, яке поповнило й без того довгий список жорстоких завершальних ударів.