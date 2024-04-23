Игроки Mortal Kombat 1 имеют в своем арсенале немало жестоких способов расправы над врагами, однако, как оказалось, игра еще имеет чем удивить.
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Несколько поклонников Mortal Kombat 1 обнаружили новое жестокое "бруталити", которое разработчики явно тайно добавили в игру со стартом 5 сезона.
Оно срабатывает, когда игроки, сведя шкалу здоровья своего оппонента на нет, используют бросок назад.
В таком случае, вместо привычного действия, персонаж игрока со всей силы швыряет оппонента прямо в камеру. После убийства противник медленно скользит по разбитому экрану, как жучок, попавший в лобовое стекло автомобиля на огромной скорости.
Зрелищное бруталити – смотреть видео
Кроме зрелищности, это "бруталити" особенное тем, что буквально ломает четвертую стену.
Что такое "четвертая стена"?
Воображаемая стена разделяющая актеров/действо на экране и зрителя. Любое событие, обращающееся непосредственно к зрителю называется "ломкой четвертой стены".
Поклонники игры с одобрением приняли такое нововведение, которое пополнило и без того длинный список жестоких завершающих ударов.