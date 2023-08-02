Розробники Minecraft неочікувано оголосили про співпрацю з Черепашками Ніндзя у рамках DLC
Джерело:Minecraft.net
Останній неочікуваний кросовер Minecraft додасть у гру відомих Черепашок Ніндзя, якраз перед прем'єрою нового блокбастера у всесвіті TMNT. Подробиці – у матеріалі.
Гравці Minecraft отримали DLC, що додасть в гру відомих героїв, які повернулися на екрани кінотеатрів з новим блокбастером.
Читайте також Головне – ідея: 5 популярних модифікацій, що переросли у повноцінні відеоігри
Teenage Mutant Ninja Turtles, більш відомі у нашій країні як Черепашки Ніндзя, не лише люблять піцу та борються зі злочинністю, але й мають довгий шлейф відеоігор різноманітних жанрів, випущених в різні епохи.
Остання успішна гра – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, повернула Черепах до фірмового аркадного стилю та пізніше цього року отримає цікаве DLC.
В його очікуванні шанувальники легендарної четвірки можуть втішитися новим барвистим доповненням для Minecraft, яке уже можна придбати та завантажити.
Трейлер цієї чудернацької співпраці було опубліковано на офіційному YouTube-каналі гри Mojang.
У ньому нам показали добре знайомих героїв, які досліджують знакові локації франшизи, відтворені у стилі Minecraft.
Видовищний трейлер доповнення: дивитися відео
Крім того, гравцям обіцяють змогу битися з культовими ворогами, такими як Шредер і Кранг, а також налаштувати свої ігрові аватари за допомогою 20 скінів персонажів із всесвіту TMNT.