Розробники Minecraft неочікувано оголосили про співпрацю з Черепашками Ніндзя у рамках DLC

Останній неочікуваний кросовер Minecraft додасть у гру відомих Черепашок Ніндзя, якраз перед прем'єрою нового блокбастера у всесвіті TMNT. Подробиці – у матеріалі.

Гравці Minecraft отримали DLC, що додасть в гру відомих героїв, які повернулися на екрани кінотеатрів з новим блокбастером.

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Teenage Mutant Ninja Turtles, більш відомі у нашій країні як Черепашки Ніндзя, не лише люблять піцу та борються зі злочинністю, але й мають довгий шлейф відеоігор різноманітних жанрів, випущених в різні епохи.

Остання успішна гра – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, повернула Черепах до фірмового аркадного стилю та пізніше цього року отримає цікаве DLC.

В його очікуванні шанувальники легендарної четвірки можуть втішитися новим барвистим доповненням для Minecraft, яке уже можна придбати та завантажити.

Трейлер цієї чудернацької співпраці було опубліковано на офіційному YouTube-каналі гри Mojang.

У ньому нам показали добре знайомих героїв, які досліджують знакові локації франшизи, відтворені у стилі Minecraft.

Видовищний трейлер доповнення: дивитися відео

Крім того, гравцям обіцяють змогу битися з культовими ворогами, такими як Шредер і Кранг, а також налаштувати свої ігрові аватари за допомогою 20 скінів персонажів із всесвіту TMNT.