Игроки Minecraft получили DLC, что добавит в игру известных героев вернувшихся на экраны кинотеатров с новым блокбастером.

Читайте также Главное – идея: 5 популярных модификаций, переросших в полноценные видеоигры

Teenage Mutant Ninja Turtles, более известные в нашей стране как Черепашки Ниндзя, не только любят пиццу и борются с преступностью, но и имеют длинный шлейф видеоигр различных жанров, выпущенных в разные эпохи.

Последняя успешная игра – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, вернула Черепах в фирменный аркадный стиль и позже в этом году получит интересное DLC.

В его ожидании, поклонники легендарной четверки могут занять себя новым красочным дополнением для Minecraft, которое уже можно приобрести и скачать.

Трейлер этого странного сотрудничества был опубликован на официальном YouTube-канале игры Mojang.

В нем нам показали хорошо знакомых героев, исследующих знаковые локации франшизы, воссозданные в стиле Minecraft.

Зрелищный трейлер дополнения: смотреть видео

Кроме того, игрокам обещают сразиться с культовыми врагами, такими как Шредер и Кранг, а также настроить свои игровые аватары с помощью 20 скинов персонажей из вселенной TMNT.