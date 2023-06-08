Прошлогодняя кооперативная аркада Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge неожиданно стала одной из лучших игр 2022 года.

Читайте также Виртуальный отдых: 5 видеоигр, утоляющих жажду путешествий

Кроме того, проект заслужил звание одной из лучших игр TMNT за все время. Не удивительно, что разработчики из Tribute Games планируют добавить больше контента к своему хитовому творению, в рамках недавно анонсированного DLC.

7 июня студия представила Dimension Shellshock, первое платное DLC для проекта, которое добавит в него нового игрового персонажа: Усаги Йодзимбо – кролика-самурая, который имеет собственную серию комиксов, но часто появляется в анимационных шоу и комиксах TMNT.

Кроме того, разработчики намекнули на вероятное появление и других игровых персонажей, но пока нет представления, кто это может быть.

Зрелищный трейлер

Также в игре с этим DLC появится новый режим, хотя подробностей о нем пока маловато.

Судя по трейлеру, он выглядит как своеобразный режим выживания, который может оказаться очень интересным для любителей игры.

Точной даты релиза Dimension Shellshock еще нет, однако известно, что оно станет доступно позже в этом году.