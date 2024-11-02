Skyrim отримав масштабне доповнення, відмічене розробниками

Легендарна RPG – The Elder Scrolls V: Skyrim отримала величезну порцію нового контенту, яку поширили розробники гри на офіційній сторінці у соцмережі X.

Шанувальники легендарного Skyrim мають привід повернутися в гру, адже створене фанатами доповнення Coven of Crones приносить у неї чимало нового контенту, вочевидь, схваленого розробниками, інформує 24 Канал з посиланням на Skyrim у соцмережі X.

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Масштабне фанатське DLC привернуло увагу Bethesda

Усю свою післярелізну історію Skyrim розвивається завдяки відданим шанувальникам, які не лише продовжують грати в проєкт, а й створюють для нього різноманітні модифікації.

Від тих, що змінюють зовнішній вигляд гри, вдосконалюють якісь аспекти чи механізми ігрового процесу – до цілих сюжетних ліній з власними квестами.

Команда ентузіастів High Tale представила якраз саме такий проєкт.

Coven of Crones пропонує гравцям похмуру сюжетну лінію, що обертається навколо відьми Аніс, яка керує ковеном відьом із жахливим планом.

Трейлер фанатського доповнення – дивіться відео

У нових моторошних локаціях, захоплених темними силами на гравців чекають незнайомі вороги, складні битви з босами та таємничі підземелля.

На роботу High Tale звернули увагу в Bethesda, запостивши новину про вихід модифікації на офіційній сторінці Skyrim у соцмережі X.

Аби зіграти в Coven of Crones, вам необхідна остання версія Skyrim для ПК чи Xbox, а також 500 поінтів для придбання доповнення в Bethesda Creation Club.