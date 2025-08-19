Компанія Valve анонсувала значне розширення для свого командного шутера Deadlock. Протягом наступних двох тижнів у грі з'явиться шість нових героїв. Розробники обрали незвичний підхід до їх випуску, розбивши поповнення на кілька етапів, щоб гравці могли поступово адаптуватися до змін у грі.

Що відомо про нових героїв?

Valve вирішила не випускати всіх героїв одночасно, а розтягнути цей процес на два тижні. Згідно з офіційним анонсом, нові персонажі з'являтимуться в грі щопонеділка, у середу й п'ятницю протягом цього та наступного тижня, починаючи з 18 серпня 2025 року. Такий підхід дозволить спільноті поступово вивчати можливості кожного новачка. Разом із героями розробники планують випускати невеликі оновлення з правками балансу, щоб оперативно реагувати на зміни в ігровому процесі, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Це оновлення є одним із найбільших для Deadlock – гібридного проєкту, що поєднує риси MOBA та шутера від третьої особи. Гра, що перебуває в закритому тестуванні з літа 2024 року, вже встигла привернути увагу спільноти своїми унікальними механіками. Спочатку однією з ключових особливостей проєкту була незвичайна карта з чотирма лініями, але в лютому 2025 року розробники кардинально змінили її, переробивши на більш традиційну трилінійну арену, що наблизило гру до класичних MOBA, як-от Dota 2.

Хоча в останньому анонсі Valve не назвала імена нових героїв, очікується, що це будуть ті самі шість персонажів, які раніше з'явилися на тестовому сервері "Hero Labs" ще в жовтні 2024 року. Серед них були:

Calico – маг підтримки, призначений для протидії героям-танкам та збору інформації про ворожу команду.

Fathom – герой ближнього бою з високою мобільністю та пасивним лікуванням, що робить його ефективним для гри в лісі.

Holliday.

Viper.

Magician.

Wrecker.

Кожен із них має унікальний набір здібностей, здатний суттєво вплинути на ігрову статистику. Наприклад, Calico вміє запускати вперед кота, який хапає ворогів на шляху, а повторна активація здібності підкидає їх у повітря. Подібні механіки можуть кардинально змінити тактику командних боїв.

Окрім поповнення списку героїв, нещодавно в грі з'явилося нове лобі перед матчем під назвою "Hideout", де гравці можуть проводити час в очікуванні гри. Велике оновлення з новими героями є логічним продовженням розвитку Deadlock і свідчить про наміри Valve активно підтримувати й розвивати свій новий проєкт, роблячи його більш різноманітним та цікавим для гравців, особливо враховуючи той факт, що грі пророкують велике кіберспортивне майбутнє.

Що ми взагалі знаємо про Deadlock на цей момент?

Deadlock – це майбутня багатокористувацька гра, наразі розроблена лише для Windows.

Геймплей Deadlock поєднує стратегічну глибину MOBA з динамікою шутера, що робить його схожим на такі ігри, як Overwatch, Smite та Valorant, але з унікальними механіками.

Матчі проходять у форматі 6 на 6. Команди борються на великій карті з кількома лініями, де гравці розподіляються на поєдинки 1v1 та 2v2 на різних лініях, але можуть сходитись і у більших кількостях.

Головна мета кожної команди – знищити ворожого "Покровителя", розташованого на базі супротивника. Це аналогічно знищенню трону в Dota 2.

На шляху до бази супротивника розташовані оборонні споруди: вежі (Towers), Walkers та охоронці бази (Base Guardians), яких необхідно знищувати.

Гравці заробляють ігрову валюту під назвою "Душа", вбиваючи ворожих солдатів, нейтральних NPC та інших гравців. Ці душі можна витрачати на покращення здібностей та купівлю предметів, що робить героя сильнішим.

Для швидкого пересування по карті існують зіплайни (ziplines) та телепорти.

Наразі відомо про більш ніж 20 унікальних героїв, кожен з яких має власні здібності, зброю та передісторію.

Дія гри відбувається в альтернативній версії Нью-Йорка. Світ гри виконаний в урбаністичному фентезійному стилі, що поєднує елементи дизельпанку та стімпанку з окультними мотивами.

Станом на серпень 2025 року гра перебуває на стадії закритого бета-тестування, доступ до якого можливий лише за запрошеннями. Попри угоду про нерозголошення, до офіційного анонсу сталося багато витоків інформації.

Valve офіційно анонсувала гру в серпні 2024 року, створивши для неї сторінку в Steam. На сторінці вказано, що проєкт знаходиться на ранній стадії розробки.

Точна дата виходу гри для всіх наразі невідома.