Компания Valve анонсировала значительное расширение для своего командного шутера Deadlock. В течение следующих двух недель в игре появится шесть новых героев. Разработчики выбрали необычный подход к их выпуску, разбив пополнение на несколько этапов, чтобы игроки могли постепенно адаптироваться к изменениям в игре.

Что известно о новых героях?

Valve решила не выпускать всех героев одновременно, а растянуть этот процесс на две недели. Согласно официальному анонсу, новые персонажи будут появляться в игре каждый понедельник, в среду и пятницу в течение этой и следующей недели, начиная с 18 августа 2025 года. Такой подход позволит сообществу постепенно изучать возможности каждого новичка. Вместе с героями разработчики планируют выпускать небольшие обновления с правками баланса, чтобы оперативно реагировать на изменения в игровом процессе, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

Смотрите также Fortnite выпустил тематическую коллекцию ювелирных изделий

Это обновление является одним из крупнейших для Deadlock – гибридного проекта, сочетающего черты MOBA и шутера от третьего лица. Игра, что находится в закрытом тестировании с лета 2024 года, уже успела привлечь внимание сообщества своими уникальными механиками. Изначально одной из ключевых особенностей проекта была необычная карта с четырьмя линиями, но в феврале 2025 года разработчики кардинально изменили ее, переделав на более традиционную трехлинейную арену, что приблизило игру к классическим MOBA, например Dota 2.

Хотя в последнем анонсе Valve не назвала имена новых героев, ожидается, что это будут те самые шесть персонажей, которые ранее появились на тестовом сервере "Hero Labs" еще в октябре 2024 года. Среди них были:

Calico – маг поддержки, предназначенный для противодействия героям-танкам и сбора информации о вражеской команде.

Fathom – герой ближнего боя с высокой мобильностью и пассивным лечением, что делает его эффективным для игры в лесу.

Holliday.

Viper.

Magician.

Wrecker.

Каждый из них имеет уникальный набор способностей, способен существенно повлиять на игровую статистику. Например, Calico умеет запускать вперед кота, который хватает врагов на пути, а повторная активация способности подбрасывает их в воздух. Подобные механики могут кардинально изменить тактику командных боев.

Кроме пополнения списка героев, недавно в игре появилось новое лобби перед матчем под названием "Hideout", где игроки могут проводить время в ожидании игры. Большое обновление с новыми героями является логическим продолжением развития Deadlock и свидетельствует о намерениях Valve активно поддерживать и развивать свой новый проект, делая его более разнообразным и интересным для игроков, особенно учитывая тот факт, что игре пророчат большое киберспортивное будущее.

Что мы вообще знаем о Deadlock на данный момент?

Deadlock – это будущая многопользовательская игра, пока разработана только для Windows.

Геймплей Deadlock сочетает стратегическую глубину MOBA с динамикой шутера, что делает его похожим на такие игры, как Overwatch, Smite и Valorant, но с уникальными механиками.

Матчи проходят в формате 6 на 6. Команды борются на большой карте с несколькими линиями, где игроки распределяются на поединки 1v1 и 2v2 на разных линиях, но могут сходиться и в больших количествах.

Главная цель каждой команды – уничтожить вражеского "Покровителя", расположенного на базе противника. Это аналогично уничтожению трона в Dota 2.

На пути к базе противника расположены оборонительные сооружения: башни (Towers), Walkers и охранники базы (Base Guardians), которых необходимо уничтожать.

Игроки зарабатывают игровую валюту под названием "Душа", убивая вражеских солдат, нейтральных NPC и других игроков. Эти души можно тратить на улучшение способностей и покупку предметов, что делает героя сильнее.

Для быстрого передвижения по карте существуют зиплайны (ziplines) и телепорты.

Известно о более чем 20 уникальных героев, каждый из которых имеет собственные способности, оружие и предысторию.

Действие игры происходит в альтернативной версии Нью-Йорка. Мир игры выполнен в урбанистическом фэнтезийном стиле, сочетающий элементы дизельпанка и стимпанка с оккультными мотивами.

По состоянию на август 2025 года игра находится на стадии закрытого бета-тестирования, доступ к которому возможен только по приглашениям. Несмотря на соглашение о неразглашении, до официального анонса произошло много утечек информации.

Valve официально анонсировала игру в августе 2024 года, создав для нее страницу в Steam. На странице указано, что проект находится на ранней стадии разработки.

Точная дата выхода игры для всех пока неизвестна.