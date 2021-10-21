Нові історії та ремейки старих: інсайдер поділився інформацією про Assassin's Creed Infinity

У мережі з'явилася нова інформація про таємничий проєкт Ubisoft з назвою Assassin's Creed Infinity. Згідно з даними одного інсайдера, це буде платформа, яку розробники планують постійно розвивати.

У липні цього року відомий журналіст Джейсон Шраєр поділився дуже цікавою інформацією. Згідно з його даними, компанія Ubisoft зараз працює над таємничим проєктом з назвою Assassin's Creed Infinity. Найцікавіше, що представники цієї компанії одразу ж підтвердили цю інформацію, щоправда, жодними деталями вони ділитися не стали.

Виправити такий своєрідний недолік вирішив користувач платформи Reddit з нікнеймом Smooth-Earth2875. Одразу ж варто відзначити, що до подібної інформації майже завжди потрібно ставитися скептично, щоправда, цього разу є одне але. Річ у тім, що модератори цієї платформи не стали видаляти його пост. А найцікавіше, що в коментарях до цього запису вони написали, що Smooth-Earth2875 надав їм докази, які дуже важко сфальсифікувати.

Інсайдер відзначив, що Assassin's Creed Infinity поки знаходиться на ранніх етапах виробництва, а тому він може поділитися лише загальною інформацією. Згідно з його даними, на створення цього проєкту розробників надихнула вигадана платформа Helix, яка з'являлася в Assassin's Creed Unity. Вона мала вигляд спеціального меню, де геймери могли самі вибрати якусь історію, щоправда, в цій частині був доступний лише один такий рівень.

Платформа Helix у грі Assassin's Creed Unity / Фото з сайту Assassin's Creed Wiki

Тобто виходить, що розробники планують розвинути цю ідею в Assassin's Creed Infinity. Користувач Smooth-Earth2875 написав, що у цій відеогрі буде доступно чимало подібних епізодів, які відрізнятимуться епохою та сетинґом. Також цікаво, що йдеться не лише про якісь абсолютно нові історії, а й про ремейки старих. Згідно з інформацією інсайдера, у кожного такого епізоду буде свій сюжет на кілька місій, а загалом вони будуть розгортатися у напіввідкритому світі. Користувач написав, що ця система дуже схожа на ту, яка використовується в останніх іграх серії Hitman.

Інсайдер відзначив, що з часом на цій платформі будуть з'являтися нові історії, які можна буде придбати за окрему плату. Він написав, що Assassin's Creed Infinity – це не заміна традиційним іграм з відкритим світом, а також додав, що зараз Ubisoft працює ще й над новою масштабною частиною в цій серії. Наостанок варто відзначити, що інсайдер не назвав навіть приблизну дату виходу Assassin's Creed Infinity. Але згідно з інформацією Джейсона Шраєра, реліз цього проєкту відбудеться не раніше 2024 року.