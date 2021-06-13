Генеральний директор Ubisoft Ів Гійомо здивував глядачів Е3 одним із головних анонсів вітрини компанії на виставці. Майбутній проєкт матиме назву Avatar: Frontiers of Pandora (Аватар: Кордони Пандори) та вже отримав перший анонсний трейлер, що показав геймерам чудові краєвиди та яскравий, біолюмінесцентний світ Пандори.

Цікаво Вона все-таки існує: FromSoftware повноцінно представила відеогру Elden Ring – фото, відео

Згідно з описом гри в магазині Ubisoft, вона дозволить гравцям стати частиною історії, абсолютно окремої від сюжету фільму 2009 року, що означає, що на появу головного героя оригіналу – Джейка Саллі, ймовірно, очікувати не слід.

Гравці візьмуть під контроль одного з представників раси на'ві та досліджуватимуть Західний Кордон, частину Пандори, яку фанати всесвіту ніколи до цього не бачили. Саме в цьому регіоні геймерам доведеться вести жорстку боротьбу проти загарбницьких дій "Адміністрації з розвитку ресурсів". Жанр гри – RPG від першої особи з відкритим світом.

Перший трейлер Avatar: Frontiers of Pandora



Розробники з Massive Entertainment, однієї з дочірніх студій Ubisoft, оголосили про початок роботи над грою у всесвіті Avatar ще на початку 2017 року. Студія відома своєю роботою над франшизою The Division, а також допомогою в розробці Far Cry 3 та Assassin's Creed: Revelations.

Massive Entertainment "будують" проєкт на власному ігровому рушії Snowdrop, щоб "дати кожному змогу дослідити чудеса Пандори". Саме технології доступні у Snowdrop, за словами розробників, зроблять відкритий світ Пандори "живим та сповненим реакцій на дії гравця".

Чарівна Пандора / скриншот з YouTube

Шанувальники Аватара 2009 року з нетерпінням чекали продовження історії світу Пандори і поки до наступних фільмів Джеймса Кемерона ще далеко, саме нова рольова гра від Ubisoft дозволить фанатам буквально поринути у життя чарівної планети, а не просто дивитися розповідь, що розігрується на екрані, адже гравці зможуть взаємодіяти з чудовим світом, вперше побаченим 11 років тому.

Avatar: Frontiers of Pandora вийде у 2022 році на платформах Amazon Luna, Google Stadia, PC, PlayStation 5 та Xbox Series X | S.