У червні 2019 року студія FromSoftware представила кінематографічний трейлер свого нового проєкту з назвою Elden Ring. Варто відзначити, що це вся офіційна інформація про цю гру, яка з'являлася у мережі, щоправда, до сьогоднішнього дня.

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Показ першого геймплейного трейлера відбувся у межах презентації Summer Game Fest, а пізніше з'явилося чимало нової інформації на сайті видавця гри. За сюжетом, могутнє кільце було роздроблене, а його уламки забрали місцеві напівбоги. Їм захотілося отримати ще більше влади, тому вони й розпочали масштабну війну. Головному герою потрібно буде повернутися у ці землі, щоб стати їх новим правителем. Варто відзначити, що консультантом та співавтором сценарію виступає відомий письменник Джордж Мартін.

Геймплейний трейлер відеогри Elden Ring – відео

Розробники відзначили, що в Elden Ring буде величезний "безшовний" відкритий світ, який можна буде вільно досліджувати. Це найбільша гра в історії From Software, тому у ній можна навіть буде осідлати коня, щоб швидше подорожувати. Також у відеогрі буде динамічна система погоди та повноцінна зміна часу доби.

Геймери зможуть створити в Elden Ring свого унікального героя, та налаштувати його стиль бою чи магічні вміння під себе. Автори пообіцяли, що у грі з'явиться чимало персонажів з унікальними історіями, а також різноманітні химерні вороги. З цікавого ще можна відзначити, що у відеогрі буде механіка стелса, а також багатокористувацький режим.

Наостанок варто додати, що реліз Elden Ring заплановано на 21 січня 2022 року. Ціну розробники поки не називали, хоча вже відомо, що гра вийде на PC, PS5, Xbox Series, PS4 та Xbox One.

Скриншоти з відеогри Elden Ring / Фото портал Bandai Namco