Схоже, що Fortnite готується до випуску нового типу косметичних предметів – компаньйонів у вигляді домашніх тварин. Хоча раніше ми вже бачили обмежене втілення цієї ідеї, цього разу підхід розробників буде відрізнятися, згідно з витоком інформації від датамайнерів.

Що відомо про нових компаньйонів у Fortnite?

Нещодавнє оновлення Fortnite принесло не лише офіційні зміни, а й приховані файли, які одразу ж дослідили ентузіасти. За даними IGN, у коді гри знайшли зображення та іконки, що вказують на розробку нового виду косметичних предметів під назвою "Компаньйони". Перші знайдені дизайни включають кількох собак, серед яких золотистий ретривер, пара мопсів та навіть робопес у стилі культового персонажа Cuddle Team Leader. Найбільш незвичайним виявився концепт черепахи, що пересувається на скейтборді, пише 24 Канал.

Для давніх шанувальників гри ідея домашніх улюбленців не є новою. У перші роки існування Fortnite в грі вже були "Улюбленці" – анімовані тварини, яких можна було носити на спині як рюкзак. Зазвичай їх можна було отримати в рамках бойових перепусток. Було випущено близько десятка таких улюбленців, і деякі з них стали досить вигадливими, як-от літаючий інопланетянин або ліцензований Малюк Йода. Однак останніми роками Epic Games припинила випускати нових улюбленців, попри прохання гравців їх повернути.

Тепер розробники, ймовірно, працюють над значно вдосконаленою версією. Нові компаньйони будуть не просто статичним аксесуаром на спині, а повноцінними супутниками, які зможуть бігати поруч із персонажем гравця. Очікується, що бачити цих істот зможе лише сам гравець та його команда, але не суперники. Таке рішення дозволить уникнути ситуацій, коли компаньйон випадково видає позицію гравця або стає мішенню для ворогів.

Ось так можуть виглядати нові компаньйони:

Наразі компанія Epic Games офіційно не підтверджувала розробку компаньйонів, тому невідомо, коли саме вони з'являться в грі та чи відбудеться це в поточному сезоні. Якщо їх все ж випустять, це буде перший новий тип косметичних предметів у Fortnite з листопада 2024 року, коли в грі з'явилося взуття, відоме як "Kicks".