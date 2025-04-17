Microsoft показала "пекельні" контролери та чохол для Xbox Series X у стилі Doom: The Dark Ages

До релізу Doom: The Dark Ages Microsoft анонсувала нову лінійку аксесуарів у стилі гри – два бездротові контролери та чохол для консолі Xbox Series X, оформлені в характерному "пекельному" дизайні.

Геймпад Xbox Wireless Controller у стилі Doom: The Dark Ages виконано в зеленій колірній гамі зі сріблястими вставками, 3D-шипами, текстурованими елементами під шкіру та гумовими накладками для зручного хвату, повідомляє 24 Канал.

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Корпус прикрашено кривавими бризками та червоним стіком – відсилкою до образу Думґая. До комплекту додається DLC Executioner Slayer Skin для гри. Контролер продаватиметься ексклюзивно в Microsoft Store за ціною 80 доларів.

Контролер Xbox Elite Series 2 з цієї ж серії вирізняється напівпрозорим червоним центральним сегментом із вкрапленнями вугільного кольору. Як і всі пристрої серії Elite, контролер підтримує глибоку кастомізацію під індивідуальні вподобання гравця. У продажу з 25 квітня 2025 року за рекомендованою ціною 200 доларів.

Чохол для Xbox Series X, сумісний із версіями консолі з дисководом і без нього, має чорний колір, прикрашений багряними рунами, знаком Executioner’s Mark of Doom та внутрішнім оздобленням з "пекельною" символікою. Чохол уже доступний для придбання за ціною 55 доларів.



Чохол для Xbox Series X у стилі Doom: The Dark Ages / Фото Bethesda

Нагадаємо, Doom: The Dark Ages вийде 15 травня на PC (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S та буде доступний у підписці Game Pass. Гравцям обіцяють епічну передісторію Думґая.