Заміни не буде

Кейт Саксон не вірить у те, що штучний інтелект зможе повністю витіснити акторів із відеоігор. На її думку, ШІ досі не здатен відтворити ту "людську іскру", яка робить виступи живих виконавців справжнім мистецтвом, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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У розмові з журналом Edge Саксон зазначила:

Я просто не думаю, що [штучний інтелект] коли-небудь повністю замінить акторів. Принаймні, не в тих іграх, які справді дбають про сильну історію, багатих персонажів та змістовні діалоги.

За її словами, йдеться не лише про голос чи лицьову анімацію – справа в глибині виконання, в тонких, майже невловимих моментах, які перетворюють хорошу гру на блискучу. "Там чогось не вистачає – чогось, чого ви не можете точно визначити кількісно, і що перетворює виступ із пристойного на справді зворушливий", – каже вона.

Досвід Саксон у галузі говорить сам за себе – серед її робіт Fable II, Alien: Isolation, другий і третій "Відьмаки" та загалом понад два десятиліття роботи з ігровими студіями. Вона каже, що особливо цінує момент, коли актори вперше долучаються до проєкту: "Тоді персонажі перестають бути просто ескізами або словами на папері. Вони починають дихати. У них з’являється пульс". Вона наголошує, що вся команда відчуває цю зміну – концепти та тексти оживають і набувають емоційної глибини.

Саксон визнає стрімкий розвиток інструментів ШІ та розуміє бажання студій автоматизувати деякі процеси – наприклад, створення фонових реплік чи озвучення незначних NPC. Це може заощадити час і ресурси. Але разом із тим вона вважає, що центральних персонажів із глибокими емоційними лініями машини ще довго не зможуть замінити.

"Актори приносять із собою не тільки голос, – пояснює вона. – Вони приносять досвід, інтуїцію, емоційний інтелект". Саме завдяки цьому в грі з’являються ті унікальні миті, які ШІ поки не в змозі відтворити – погляди, міміка, паузи, вразливості чи несподіванки.