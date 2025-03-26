Керівництво CD Projekt торкнулося теми релізу The Witcher 4 у свіжому фінансовому звіті за 2024 рік, повідомляє 24 Канал.

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Хоча ми не плануємо випускати The Witcher 4 до кінця 2026 року, ми все ще перебуваємо на шляху досягнення фінансових цілей нашої програми заохочення акціонерів,

– заявив фінансовий директор CD Projekt Пйотр Нелюбович.

У сесії запитань і відповідей для інвесторів він знову повернувся до цього питання, але не додав конкретики:

"Поки що ми не оголошуємо дату виходу гри. Все, що можемо сказати, – це те, що The Witcher 4 не буде випущена в межах першого етапу нашої програми стимулювання, який завершиться 31 грудня 2026 року", – пояснив Нелюбович.

Що відомо про гру?

На яких платформах вийде The Witcher 4, поки невідомо. Однак розробка гри активізувалася восени 2023 року.

Нагадаємо, Цирі стане новою головною героїнею The Witcher 4, замінивши Ґеральта, що суттєво вплине на ігровий процес та бойову систему. За сюжетом, вона пройшла Випробування Травами і готується стати справжньою відьмачкою. Гра збереже дух книжкової серії Анджея Сапковського та відображатиме східноєвропейський менталітет.

Також очікується підтримка новітніх графічних технологій Nvidia RTX, а розробка ведеться на Unreal Engine 5.