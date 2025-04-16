Замены не будет

Кейт Саксон не верит в то, что искусственный интеллект сможет полностью вытеснить актеров из видеоигр. По ее мнению, ИИ до сих пор не способен воспроизвести ту "человеческую искру", которая делает выступления живых исполнителей настоящим искусством, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также CD Projekt подтвердила ориентировочный период выхода The Witcher 4

В разговоре с журналом Edge Саксон отметила:

Я просто не думаю, что [искусственный интеллект] когда-нибудь полностью заменит актеров. По крайней мере, не в тех играх, которые действительно заботятся о сильной истории, богатых персонажей и содержательных диалогах.

По ее словам, речь идет не только о голосе или лицевой анимации – дело в глубине исполнения, в тонких, почти неуловимых моментах, которые превращают хорошую игру в блестящую. "Там чего-то не хватает – чего-то, чего вы не можете точно определить количественно, и что превращает выступление из приличного в действительно трогательное", – говорит она.

Опыт Саксон в отрасли говорит сам за себя – среди ее работ Fable II, Alien: Isolation, второй и третий "Ведьмаки" и вообще более двух десятилетий работы с игровыми студиями. Она говорит, что особенно ценит момент, когда актеры впервые присоединяются к проекту: "Тогда персонажи перестают быть просто эскизами или словами на бумаге. Они начинают дышать. У них появляется пульс". Она отмечает, что вся команда чувствует это изменение – концепты и тексты оживают и приобретают эмоциональную глубину.

Саксон признает стремительное развитие инструментов ИИ и понимает желание студий автоматизировать некоторые процессы – например, создание фоновых реплик или озвучивание незначительных NPC. Это может сэкономить время и ресурсы. Но вместе с тем она считает, что центральных персонажей с глубокими эмоциональными линиями машины еще долго не смогут заменить.

"Актеры приносят с собой не только голос, – объясняет она. – Они приносят опыт, интуицию, эмоциональный интеллект". Именно благодаря этому в игре появляются те уникальные моменты, которые ИИ пока не в состоянии воспроизвести – взгляды, мимика, паузы, уязвимости или неожиданности.