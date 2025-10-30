Нові натяки на Half-Life 3 свідчать, що гра на фінальній стадії

Блогер і датамайнер Тайлер Маквікер поділився новими знахідками, що стосуються таємничої гри Valve під кодовою назвою hlx, яку вважають Half-Life 3.

Свіжі дані, що вказують на близький реліз, були виявлені в коді нещодавнього оновлення Counter-Strike 2, оскільки обидві гри працюють на рушії Source 2. Цією інформацією блогер поділився у своєму новому відео на каналі Tyler McVicker.

Чи справді розробка гри наближається до завершення?

Аналіз коду останнього оновлення Counter-Strike 2, що вийшло 15 жовтня, виявив низку цікавих деталей про проєкт hlx. Розробники впровадили автоматичне очищення системних ресурсів, оптимізували симуляцію звуків та рідин, а також реалізували асинхронну симуляцію частинок.

За словами Маквікера, майже всі знахідки свідчать про те, що гра перебуває на етапі полірування та підготовки до релізу.

Однак найбільший резонанс у спільноті викликала нова іконка для "наукової" групи об'єктів. Її поява може трактуватися по-різному. Якщо іконку створили нещодавно, це означає, що Valve ще наповнює гру контентом, і розробка не так просунулася, як вважалося.

Сам Маквікер схиляється до думки, що іконка не нова, а просто випадково потрапила в оновлення CS2, адже попередні дані вказували на фінальну стадію. Також існує ймовірність, що цей елемент взагалі не пов'язаний з проєктом hlx.

Попри це, інсайдер заявив, що все побачене, крім цієї іконки, вказує на те, що Valve полірує, оптимізує та доводить гру до стану, який гравці очікують від Half-Life 3. За чутками, студія вже розпочала створення трейлера. Раніше про те, що гра перебуває на фінальному етапі розробки також повідомляло видання Gaming Bolt.

Маквікер упевнений, що Valve не змусить довго чекати, і між анонсом та релізом пройде небагато часу, як це було з Half-Life: Alyx. Він також натякнув, що анонс може відбутися вже в листопаді, порадивши фанатам «розслабитися та заспокоїтися щодо можливості, яка скоро трапиться».