Warcraft III Reforged 2.0

Після критики, якою фанати засипали розробників Reforged у 2020 році, студія вирішила не залишати все як є, а тому через чотири роки підготувала виправлення помилок, яких припустилася. Оновлення приносить безліч візуальних покращень до ювілею франшизи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Розробники представили версії високої чіткості для класичних юнітів, будівель, спецефектів, героїв, оточення та іконок, надавши гравцям повну свободу вибору між Reforged і класичним HD. Крім того, покращено оточення, покращено навколишнє освітлення, оновлено карту тонів та прибрано цвітіння.

Патч також вводить XP і вирівнювання для багатокористувацьких матчів Ranked Play. Таблиця лідерів базується на кількості XP. Рівень і XP будуть обнулятися з кожним сезоном.

Warcraft I і Warcraft II

Чутки, які нещодавно поширилися інтернетом через соцмережу X, виявилися правдивими: компанія також випустила ремастер Warcraft II, а разом із ним підтягнула й першу частину.

Гравці також матимуть можливість перемикатися в реальному часі між "рідною" та відновленою графікою. Warcraft I отримав кілька поліпшень якості управління життям, таких як вища швидкість гри і клацання правою кнопкою миші для переміщення. В обох іграх покращено користувацький інтерфейс.

Шанувальники серії тепер можуть придбати оновлений Warcraft Battle Chest на Battle.net, що містить усі три ремастери.

Що ще

Blizzard також коротко торкнулася Warcraft Rumble. З моменту запуску в листопаді 2023 року гра в жанрі баштової оборони/екшн-стратегії допомогла гравцям перемогти понад 900 мільйонів босів. Команда розробників також оголосила, що гра виходить на ПК, бета-версія якої запланована на 10 грудня.

І останнє, але не менш важливе: було зроблено чимало анонсів щодо World of Warcraft. Основним моментом стала новина про те, що в наступному доповненні World of Warcraft: Midnight буде додано житло для гравців. Гра була єдиною великою MMORPG, в якій не було житла, тому її численні шанувальники, безсумнівно, будуть у захваті.

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