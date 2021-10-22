Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Масштабні розпродажі в PS Store та Steam: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У популярному сервісі Steam цього тижня стартувало одразу кілька цікавих акцій. До 25 жовтня у цій крамниці можна придбати за зниженою ціною цифрові настільні ігри та проєкти, які створили розробники з французьких компаній. Лише 28 жовтня завершаться тематичні розпродажі відеоігор з серій Resident Evil, Leisure Suit Larry, Torchlight. А до 1 листопада зі знижками можна придбати ігри та доповнення з серії Payday.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що до 25 жовтня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Fallout 76 та Dead by Daylight.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Thronebreaker: The Witcher Tales – 199 гривень (-60%)

Disco Elysium The Final Cut – 263 гривні (-45%)

A Game of Thrones: The Board Game Digital Edition – 209 гривень (-30%)

Dishonored 2 – 199 гривень (-60%)

Prey – 249 гривень (-50%)

Resident Evil Village – 870 гривень (-33%)

Leisure Suit Larry The Complete CUM-pilation – 481 гривня (-70%)

Torchlight III – 122 гривні (-75%)

Payday 2 – 33 гривні (-80%)

Frostpunk – 113 гривень (-70%)

Star Wars Battlefront II – 299 гривень (-75%)

Star Wars Battlefront II / Фото з крамниці Steam

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store цього тижня стартував масштабний розпродаж на честь свята Геловін. До 1 листопада у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками не лише горори, а й ігри інших жанрів. Також варто відзначити, що зараз власники цієї крамниці роздають спеціальний купон на 300 гривень, який можна використати для отримання знижки при купівлі товару вартістю від 399 гривень (діє до 16 листопада). Щоправда, отримати такий купон зможуть лише ті геймери, які підпишуться на розсилку новин цієї компанії.

Також в Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня всі користувачі сервісу можуть безплатно отримати відеогру Among the Sleep: Enhanced Edition, а наступного – DARQ: Complete Edition.

Цікаві пропозиції з цього розпродажу:

Black Book – 269 гривень (-25%)

World War Z: Aftermath – 455 гривень (-20%)

King's Bounty II – 524 гривні (-25%)

Death's Door – 279 гривень (-20%)

Assassin's Creed Valhalla – 549 гривень (-40%)

Maneater – 341 гривня (-40%)

The Medium – 531 гривня (-25%)

HITMAN III – 424 гривні (-50%)

Wolfenstein: The New Order – 208 гривень (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Maneater​ / Фото з крамниці Epic Games Store

PlayStation Store

У фірмовій крамниці Sony цього тижня також розпочався масштабний розпродаж на честь свята Геловін. До 4 листопада у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками понад 500 відеоігор, а з повним списком пропозицій можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Resident Evil: Village – 1139 гривень (-43%)

Doom Eternal Deluxe Edition – 857 гривень (-67%)

Wasteland 3 – 539 гривень (-55%)

Little Nightmares II Deluxe Edition – 803 гривні (-33%)

Until Dawn – 324 гривні (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 474 гривні (-50%)

The Medium – 1124 гривні (-25%)

Amnesia: Rebirth – 464 гривні (-50%)

Outlast 2 – 189 гривень (-80%)

Biomutant – 1169 гривень (-35%)

Outlast 2 / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У крамниці Microsoft Store цього тижня стартувало одразу три невеликі тематичні розпродажі. Перший присвячений іграм серії Assassin's Creed (до 25 жовтня), другий – проєктам від Electronic Arts (до 25 жовтня), а третій – святу Геловін (до 2 листопада).

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Assassin's Creed Valhalla – 30 доларів (-50%)

Assassin's Creed Odyssey – 15 доларів (-75%)

DiRT 5 – 18 доларів (-70%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 долари (-45%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 20 доларів (-50%)

F1 2021 – 39 доларів (-35%)

Dead by Daylight – 15 доларів (-50%)

Resident Evil: Village – 40 доларів (-33%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition – 8 доларів (-80%)

Diablo Prime Evil Collection – 42 долари (-30%)

Batman: Arkham Knight Premium Edition / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У сервісі Ubisoft Store цього тижня розпочався розпродаж міфологічних відеоігор. До 25 жовтня у цій крамниці можна буде придбати чимало подібних ігор. Також варто відзначити, що користувачі всіх платформ до 27 жовтня можуть безплатно зіграти в повноцінну версію відеогри Riders Republic. Щоправда, провести в ній можна лише чотири години.

Трейлер відеогри Riders Republic: відео