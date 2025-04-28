Творці Baldur's Gate 3 – Larian Studios працюють над двома надзвичайно амбітними RPG

Голова Larian Studios Свен Вінке в інтерв'ю GameSpot розповів про підхід студії до створення нових проєктів після успіху фентезі-RPG Baldur's Gate 3. Зараз студія занурена в роботу над новим проєктом – на горизонті дві нові амбітні RPG.

Варто наголосити, що ані умовної Baldur's Gate 4, ані DLC до Baldur's Gate 3 серед цих проєктів немає – створення доповнень Вінке назвав у коментарі GameSpot "нудним" і "позбавленим пристрасті", розповідає 24 Канал.

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За словами Вінке, наразі Larian "глибоко занурена у роботу над наступним проєктом", і розробка просувається "насправді досить добре". Глава студії наголосив, що ця гра є "божевільно амбітною".

Паралельно Larian працює і над другим проєктом. Як пояснив Вінке, такий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли після завершення великої гри більшість команди залишається без роботи на певний час.

Я сподіваюся, що через п'ять років зможу сказати: ми розгадали цю загадку, ми впоралися. Ось перша гра, а тепер ми робимо щось зовсім інше. І коли вийде друга гра, у нас уже буде новий проєкт у розробці,

– поділився Вінке.

Водночас він визнав, що реалізація плану може бути складною: "Якщо ми зможемо змусити систему працювати й насолоджуватися життям – місію виконано. Проте, найімовірніше, ми будемо страждати, і багато що піде не за планом".

Згадка про п'ятирічний термін була не випадковою. Вінке зауважив, що Larian не може дозволити собі затягнути розробку нової RPG за межі 2030 року. "Моя дружина розлучиться зі мною, якщо розробка триватиме довше", — пожартував глава студії.