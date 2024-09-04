Monte оголосила ім'я нового тренера для команди з Counter-Strike 2 після звільнення lmbt

Лише вчора ми дізналися, що українська кіберспортивна організація Monte припиняє співпрацю з тренером Сергієм Бежановим, який покинув команду після понад 1,5 року співпраці. Сьогодні ж новини поповнилися оголошенням про його заміну.

Хто тепер стає тренером

Цю посаду відтепер займатиме Пйотр Навроцький, відомий під псевдонімом "nawrot". Він досі був асистентом головного тренера команди, прийшовши лише в липні. Йому 26 років і він громадянин Польщі.

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Навроцький найбільш відомий своїм перебуванням в 9INE, де він стояв за командою протягом 18 місяців і працював з Олеком "hades" Міцкевичем та Камілом "KEi" Пієткуном, які також приєдналися до Monte під час нещодавньої перебудови команди.

Загалом уся команда зараз майже повністю складається в поляків, і лише одного українця, Сергія Демченка. З новим складом Monte впритул наблизилися до кваліфікації на RMR, але в підсумку не пройшли після вирішальної поразки від B8 в пулі 2-2.

Дебют nawrot у новій ролі відбудеться на YaLLa Compass Summer 2024, коли Monte зустрінуться з PARIVISION у другому турі швейцарського групового етапу в середу.

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