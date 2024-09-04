Кто теперь становится тренером

Эту должность отныне будет занимать Пйотр Навроцкий, известный под псевдонимом "nawrot". Он до сих пор был ассистентом главного тренера команды, придя лишь в июле. Ему 26 лет и он гражданин Польши.

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Навроцкий наиболее известен своим пребыванием в 9INE, где он стоял за командой в течение 18 месяцев и работал с Олеком "hades" Мицкевичем и Камилом "KEi" Пиеткуном, которые также присоединились к Monte во время недавней перестройки команды.

В целом вся команда сейчас почти полностью состоит из поляков, и только одного украинца, Сергея Демченко. С новым составом Monte вплотную приблизились к квалификации на RMR, но в итоге не прошли после решающего поражения от B8 в пуле 2-2.

Дебют nawrot в новой роли состоится на YaLLa Compass Summer 2024, когда Monte встретятся с PARIVISION во втором туре швейцарского группового этапа в среду.

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