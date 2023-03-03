Інді-сцена завжди продукує унікальні проєкти й нещодавно у їхньому полку прибуло, адже розробники "Give me toilet paper!" навсправжки закликають геймерів грати у їхнє творіння за допомогою рулону туалетного паперу, повідомляє 24 Канал.

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Гра вийшла 2 березня 2023 року ексклюзивно для Nintendo Switch та являє собою платформер у якому геймери беруть під свій контроль, як ви вже могли здогадатися, рулон туалетного паперу.

Геймплей зводиться до того, що вам потрібно провести свого незвичного героя через рівні, наповнені гострих пилок, шипів, смертоносних лазерів та інших перешкод.

А все заради того аби папірчик опинився в руках бізнесмена, який його відчайдушно потребує, та виконав своє пряме призначення.

Трейлер гри: відео

Опис новинки комічний сам по собі, але те, як розробники рекомендують грати в проєкт викликає ще більший подив.

За їх ідею, слід від'єднати один з джойконів від консолі, помістити його у не початий рулон туалетного паперу та закріпити там за допомогою серветок.

Потім слід поставити цю чудернацьку конструкцію на широку плоску поверхню, на кшталт складеної картонної коробки, і вуаля – один з найнезвичніших геймпадів на нашій пам'яті готовий.

Як потрібно грати в Give me toilet paper! за версією розробників: відео

Використовуючи гіроскопічні здібності джойкона ваші рухи в реальності будуть точно відтворені на екрані та занурення в гру таким чином досягне свого максимуму, принаймні так стверджують японські розробники.

Охочим випробувати новинку, окрім паперу, знадобиться 5 доларів, адже саме така ціна гри в магазині eShop.