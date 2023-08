Одна з останніх новинок Blizzard стала найгіршою відеогрою в Steam

Попри масивну рекламну кампанію з залученням відомого реслера, новинка від Blizzard настільки кепсько дебютувала в Steam, що стала відеогрою з найгіршими оцінками на платформі. Деталі – у матеріалі.

Схоже, що маркетинг Overwatch 2 ввійде в історію як найбільш марна річ, адже навіть Джон Сіна не зміг врятувати гру від хвилі ненависті геймерів, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Назад у дитинство: найкращі відеоігри 2000-х років

Першою грою в історії Blizzard, яка з'явилася у цифровому магазині від Valve стала Overwatch 2, однак її чекало дивовижне фіаско.

Хоча новинка є безкоштовною, вона все ж покликана приносити гроші розробникам шляхом агресивної монетизації, що й стало основною причиною хейту гравців.

Крім того, свою роль зіграли убогий бойовий пропуск і мізерна кількість нового контенту в порівнянні з оригіналом. Дійшло до того, що Blizzard навіть зловили на повторному використанні косметичних предметів з попередньої гри.

Розізлило геймерів і те, що в грі з'явилися PvE місії, але за їх розблокування розробники просять аж 15 доларів і це, нагадуємо, у безкоштовній грі.

Джон Сіна в Overwatch 2: дивитися відео

Загалом ситуація дійшла критичної точки, коли навіть позитивні відгуки нарікають на Blizzard.

Гра весела, але жадібність розробників псує весь досвід – йдеться в одній з таких рецензій.

На момент написання матеріалу, рівень відгуків Overwatch 2 у Steam має статус "виключно негативні", а серед 95096 з них лише 9% є позитивними.

За цим показником новинка Blizzard стала найгіршою грою на платформі, "випередивши" такі проєкти як War of the Three Kingdoms та Flatout 3: Chaos & Destruction.