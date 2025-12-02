Microsoft оголосила список ігор для Game Pass на початок грудня

Компанія Microsoft оприлюднила перелік ігрових проєктів, які стануть доступними для передплатників сервісу Game Pass у першій половині грудня. Оновлення принесе користувачам різноманітні жанри – від науково-фантастичних горорів та стратегій до відомих файтингів.

Водночас стало відомо про ігри, які будуть вилучені з бібліотеки в середині та наприкінці місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт Xbox Wire.

У що гратимуть передплатники сервісу до новорічних свят?

Оновлення бібліотеки розпочалося вже 2 грудня. Користувачі рівнів Ultimate, Premium та PC Game Pass отримали доступ до сюжетної пригоди з нелінійним оповіданням Lost Records: Bloom & Rage. Гра доступна на персональних комп'ютерах та консолях Xbox Series X/S.

Ключовою новинкою поточного тижня Microsoft називає науково-фантастичний горор Routine. Проєкт від студії Lunar Software, натхненний естетикою 80-х, з’явиться в каталозі Ultimate та PC Game Pass у день свого релізу – 4 грудня.

Також до кінця цього тижня бібліотеку поповнить низка інших проєктів:

3 грудня:

Картковий "роглайк" Monster Train 2 (PC, Xbox Series X/S) – рівень Premium.

Симулятор малювання графіті Spray Paint Simulator (PC, Xbox) – рівень Premium.

(PC, Xbox) – рівень Premium. Космічна стратегія Stellaris (PC, Xbox) – рівень Essential.

(PC, Xbox) – рівень Essential. Кооперативний зомбі-шутер World War Z: Aftermath (PC, Xbox) – рівень Essential.

Зверніть увагу! World War Z: Aftermath розробляє юридично американська, але фактично російська студія Saber Interactive.

Симулятор середньовічного життя Medieval Dynasty (PC, Xbox) – рівень Essential.

4 грудня:

Кооперативний екшен 33 Immortals у ранньому доступі (PC, Xbox Series X/S) – рівень Premium.

у ранньому доступі (PC, Xbox Series X/S) – рівень Premium. Очікувана пригода Indiana Jones and the Great Circle (PC, Xbox Series X/S) – рівень Premium.

Головною подією наступного тижня стане поява файтингу Mortal Kombat 1. Гра, яка у травні завершила цикл контентної підтримки, стане доступною для власників підписок Ultimate, Premium та PC вже 10 грудня.

Окрім битв у світі Mortal Kombat, у період з 9 по 11 грудня каталог розшириться ще чотирма іграми:

Мінімалістичний симулятор копання A Game About Digging A Hole (PC, Xbox Series X/S) – 9 грудня .

(PC, Xbox Series X/S) – . Карткова гра в стилі soulslike Death Howl (PC) – 9 грудня (одночасно з релізом).

(PC) – (одночасно з релізом). Шахтарський "роглайк" Dome Keeper (PC, Xbox) – 9 грудня .

(PC, Xbox) – . Музична казуальна гра Bratz: Rhythm & Style (PC, Xbox) – 11 грудня.

Які ігри покинуть Game Pass?

Традиційно, частина ігор залишить сервіс. 15 грудня з підписки зникнуть Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep та Wildfrost.

А в останній день року, 31 грудня, користувачі попрощаються з Carrion та тактичним шутером Hell Let Loose.