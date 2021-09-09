Новинні агенції використали кадри з Arma 3 як доказ військової допомоги Пакистану талібам

Одразу кілька інформаційних агентств Індії потрапили у скандал через використання відео геймплею Arma 3 як доказу того, що пакистанські сили підтримують бійців Талібану в Афганістані. Детальніше про курйозну ситуацію у матеріалі.

Популярний шутер Arma 3 від Bohemia Interactive перш за все славиться своєю надзвичайною реалістичністю. Гра спеціально розроблена для того, щоб якомога точніше відтворювати умови військових сутичок. Саме через це за належних обставин не обізнана людина дійсно може сплутати запис ігрового процесу з кадрами реальних подій. Одначе, коли це допускають працівники новинних агентств, то ситуація стає доволі комічною.

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Як повідомляє IGN India, одразу кілька інформаційних порталів цієї країни помилково використали кадри з гри як доказ пакистанських бомбардувань в Афганістані. Після викриття помилки організації видалили кліпи та внесли виправлення до новин. Однак користувачі мережі вважають, що ролики могли бути частиною навмисної кампанії дезінформації.

Відео транслювалося на кількох великих індійських телеканалах, але, здається, першочергово походить з порталу Hasti TV. Там стверджували, що на кадрах видно, як пакистанська авіація підтримує сили талібів у сутичках проти повстанців на півночі Афганістану. Однак геймери в мережі швидко виявили обман, заявивши що насправді на відео зображено геймплей гри Arma 3, який хтось відредагував, додавши коливань камери та зернистості для збільшення реалізму.

Пізніше журналіст Мохаммед Зубайр навіть віднайшов оригінальне відео з геймплеєм гри, яке було використано у шахрайських цілях.

Реалістичний геймплей Arma 3



Окрім всього іншого цей інцидент показує з якою шаленою швидкістю може поширюватися дезінформація. Зрештою, одному відредагованому відео вдалося обдурити майже усі телевізійні новини цілої країни.

Оскільки з кожним роком графіка у відеоіграх лише покращується, а проєкти на кшталт Arma 3 продовжують ставати все більш реалістичними, цілком можливо, що такі історії з плином часу ставатимуть все більш поширеними, але геймери завжди будуть на сторожі, щоб виявити обман.