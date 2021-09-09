Популярный шутер Arma 3 от Bohemia Interactive прежде всего славится своей необычайной реалистичностью. Игра специально разработана для того, чтобы как можно точнее воспроизводить условия военных столкновений. Именно поэтому при некоторых обстоятельствах не знающий человек действительно может спутать запись игрового процесса с кадрами реальных событий. Однако, когда это допускают работники новостных агентств, то ситуация становится довольно комичной.

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Как сообщает IGN India, сразу несколько информационных порталов этой страны ошибочно использовали кадры из игры как доказательство пакистанских бомбардировок в Афганистане. После разоблачения ошибки организации удалили клипы и внесли исправления к новостям. Однако пользователи сети считают, что ролики могли быть частью преднамеренной кампании дезинформации.

Видео транслировалось на нескольких крупных индийских телеканалах, но, кажется, первоочередно появилось на портале Hasti TV. Там утверждали, что на кадрах видно, как пакистанская авиация поддерживает силы талибов в столкновениях против повстанцев на севере Афганистана. Однако геймеры в сети быстро обнаружили обман, заявив что на самом деле на видео изображен геймплей игры Arma 3, который кто-то отредактировал, добавив колебаний камеры и зернистости для увеличения реализма.

Позже журналист Мохаммед Зубайр даже нашел оригинальное видео с геймплеем игры, которое было использовано в мошеннических целях.

Реалистичный геймплей Arma 3



Помимо всего прочего этот инцидент показывает с какой бешеной скоростью может распространяться дезинформация. В конце концов, одному отредактированному видео удалось обмануть почти все телевизионные новости целой страны.

Поскольку с каждым годом графика в видеоиграх только улучшается, а проекты вроде Arma 3 продолжают становиться все более реалистичными, вполне возможно, что такие истории с течением времени будут становиться все более частыми, но геймеры всегда будут на страже, чтобы выявить обман.