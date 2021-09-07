Градостроительный симулятор City: Skylines заслуженно получил высокие оценки после релиза в 2015 году. Еще бы, ведь игроки в нем могут контролировать свой город до мелочей, начиная от движения транспорта до цен на электроэнергию и воду. Кроме этого дружеская к модерам среда проекта, позволяет геймерам добавить в игру еще больше функций, которые в конечном итоге дают пользователям возможность делать невероятные вещи.

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Один из поклонников Cities: Skylines и телевизионного мультсериала The Simpsons, ведущий собственный ютуб-канал, посвященный игре под названием two dollars twenty, решил использовать возможности проекта для создания невероятно детальной копии родного городка семьи Симпсонов.

На все про все у энтузиаста ушло чуть больше года времени и более 20 видео, посвященных тем или иным элементам воссоздания ландшафта и зданий города. Конечным результатом стало видео в перспективе от первого лица прямо из культового розового автомобиля Гомера Симпсона в котором изображен путь последнего от работы на атомной электростанции к известному домику мультяшного семейства. Чтобы дополнить атмосферу Спрингфилда, вдохновленный строитель даже добавил к видеоряду нарезку звуковых эффектов из эпизодов мультсериала.

Дорога домой глазами Гомера Симпсона



По словам геймера, чтобы воплотить замысел в жизнь ему пришлось посмотреть множество выпусков сериала и проанализировать карту видеоигры The Simpsons Hit & Run. Кроме этого виртуальный урбанист черпал вдохновение в проектах реальных американских городов вроде Портленда и, не поверите, Спрингфилда, что в штате Орегон.

Геймерское сообщество по достоинству оценило старания блогера и отблагодарило его просмотрами и лайками в соцсетях, а фанаты мультсериала остались приятно поражены вниманием к деталям и целеустремленностью игрока.