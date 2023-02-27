Steam Deck від Valve отримала цікавий аксесуар, що складається з копії реального ложа гвинтівки, на яке можна встановити портативний ПК.

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У Valve завжди зазначали, що хочуть аби геймерська спільнота використовувала їхній Steam Deck як відправну точку для своїх власних налаштувань і модифікацій.

Саме тому безліч компаній уже на повну потужність працюють в напрямку створення якихось додаткових аксесуарів для портативної консолі.

Зокрема, охочі насолодитися шутерами на пристрої Valve можуть навсправжки зацікавитися Steam Gun – пристроєм, що складається зі спеціального пластикового контролера, вбудованого у дворучне руків'я гвинтівки.

Демонстрація можливостей Steam Gun: відео

Система Steam Gun опирається на гіроскопічні можливості планки на якій встановлено консоль, що дозволяє гравцеві цілитися так, ніби він використовує справжню вогнепальну зброю.

Згідно з рекламними матеріалами компанії, це, здається, неабияк допомагає із зануренням в ігровий процес, але варто зазначити, що користувачеві все одно потрібно використовувати звичайні джойстики для пересування.

Примітно, що пристрій є досить дорогим, його базова ціна становить 229 доларів.

Хоча у прилада є очевидні недоліки і неясно чи бодай не вилетить з нього "стім дек" під час напружених перестрілок, але ідея сама по собі досить цікава та заслуговує на розвиток.