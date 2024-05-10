До скорочень у Xbox планували 2 гучні сиквели: серед них – продовження культової стелс-серії

Xbox шокувала геймерів звісткою про закриття одразу 4 студій і як виявилося дві з них готували амбітні ігри, серед яких продовження одного з найкращих імерсивних симуляторів в історії.

Раптові скорочення у Xbox вразили геймерів, адже закриття спіткало такі імениті студії як Arkane Austin та Tango Gameworks, які, як повідомляється, перебували в процесі "пітчингу" багатонадійних проєктів.

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За інформацією ЗМІ, після провальної Redfall в Arkane Austin дуже хотіли реабілітуватися.

Заради цього, розробники вирішили "повернутися до своїх витоків, запропонувавши новий однокористувацький "імерсивний симулятор" – свіжу гру у серії Dishonored".

! Dishonored – улюблена серія величезної кількості фанатів стелс-ігор, а також є визнаним шедевром серед імерсивних симуляторів. Надії на її продовження ще є, адже у розробників залишився підрозділ Arkane Lyon.

Водночас у Tango Gameworks були задоволені успіхом Hi-Fi Rush, яка була тепло зустріта геймерами та критиками й виграла чимало нагород як найкраща інді-гра 2023 року.

На фоні цього студія планувала розробку амбітного сиквелу, для якого потребувала ще більше ресурсів та людей.

Трейлер Hi-Fi Rush – дивитися відео

Шанувальники цих ігор із затамуванням подиху чекали новин про ймовірні продовження, але амбіціям розробників не судилося здійснитися.

Вочевидь, "фатальне" рішення Microsoft стало сюрпризом для усіх 4 студій, адже дата-майнери Redfall знайшли докази того, що над грою велась робота навіть за кілька годин до офіційного закриття студії.