Внезапные сокращения в Xbox поразили геймеров, ведь закрытие постигло такие именитые студии как Arkane Austin и Tango Gameworks, которые, как сообщается, находились в процессе "питчинга" многообещающих проектов.

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По информации Bloomberg, после провальной Redfall в Arkane Austin очень хотели реабилитироваться.

Ради этого, разработчики решили "вернуться к своим истокам, предложив новый однопользовательский "иммерсивный симулятор" – свежую игру в серии Dishonored".

Интересно! Dishonored – любимая серия огромного количества фанатов стелс-игр, а также является признанным шедевром среди иммерсивных симуляторов. Надежды на ее продолжение еще есть, ведь у разработчиков осталось подразделение Arkane Lyon.

В то же время в Tango Gameworks были довольны успехом Hi-Fi Rush, которая была тепло встречена геймерами и критиками и выиграла немало наград как лучшая инди-игра 2023 года.

На фоне этого студия планировала разработку амбициозного сиквела, для которого требовала еще больше ресурсов и людей.

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Поклонники этих игр с затаенным дыханием ждали новостей о вероятных продолжениях, но амбициям разработчиков не суждено было осуществиться.

Очевидно, "роковое" решение Microsoft стало сюрпризом для всех 4 студий, ведь дата-майнеры Redfall нашли доказательства того, что над игрой велась работа даже за несколько часов до официального закрытия студии.