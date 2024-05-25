Нову частину легендарного шутера DOOM анонсують вже зовсім скоро – відома назва

Джерела Insider Gaming стверджують, що наступна частина культової франшизи шутерів DOOM перебуває у розробці понад 4 роки, а її анонс відбудеться вже на найближчому Xbox Games Showcase.

Шанувальники шутерів будуть раді дізнатися, що вже не за горами анонс наступної частини у легендарній франшизі DOOM.

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Впродовж років було відомо, що розробники з ID Software працюють над проєктом з кодовою назвою "Year Zero".

Як повідомляється, після щонайменше чотирьох років розробки, гра отримала остаточну назву – DOOM: The Dark Ages і її анонс ми побачимо зовсім скоро.

9 червня відбудеться Xbox Games Showcase на якому серед іншого очікується і трейлер цієї нової частини.

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Insider Gaming описує майбутню новинку як "DOOM у середньовічному світі".

Ще у 2020 році з'явилася інформація про те, що франшиза DOOM принесла ID Software прибуток у понад 450 мільйонів доларів.

На це за їх припущеннями натякають назви гри: "Year Zero" та "Dark Ages", що обіцяє нам ДумГая у новому для серії сетингу.