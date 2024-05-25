Поклонники шутеров будут рады узнать, что уже не за горами анонс следующей части в легендарной франшизе DOOM.

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На протяжении последних лет было известно, что разработчики из ID Software работают над проектом с кодовым названием "Year Zero".

Как сообщается, после не менее четырех лет разработки, игра получила окончательное название – DOOM: The Dark Ages и ее анонс мы увидим совсем скоро.

9 июня состоится Xbox Games Showcase на котором среди прочего ожидается и трейлер этой новой части.

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Insider Gaming описывает будущую новинку как "DOOM в средневековом мире".

Интересно! Еще в 2020 году появилась информация о том, что франшиза DOOM принесла ID Software прибыль в более 450 миллионов долларов.

На это по их предположениям намекают названия игры: "Year Zero" и "Dark Ages", что обещает нам ДумГая в новом для серии сетинге.