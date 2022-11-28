Нещодавно виявлений експлойт дозволяє гравцям Warzone 2 майже миттєво заробити понад мільйон доларів у режимі DMZ, а все за допомогою нехитрих маніпуляцій.

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У той час, коли чітерів порядні геймери зневажають, експлойти та глітчі часто викликають дискусії. Багато хто вважає це своєрідною "сірою зоною моралі", адже для їх використання достатньо механізмів, наявних у грі.

Подібним прикладом є спосіб отримати неймовірну кількість грошей у новому режимі DMZ для Call of Duty: Warzone 2.

Відео, опубліковане користувачем JGODYT у твітері показало метод, який гарантує гравцям отримання максимально можливої кількості коштів без жодного пострілу.

Відео експлойту

Все здається простим у виконанні – на землі перед гравцем лежить зброя та пачка доларів. Він розташовується біля неї так, щоб на екрані все ще відображалася підказка про готівку, але погляд геймера спрямовано на пістолет.

Коли гравець натискає кнопку підбору луту – він підіймає зброю, але в процесі незрозумілим чином отримує понад 1.3 мільйона доларів собі в актив.

Що саме є причиною такого дивного збою незрозуміло. Наразі розробники Call of Duty: Warzone 2 ніяк не прокоментували цей глітч, тож він досі працює, проте користуйтеся ним на свій страх та ризик.