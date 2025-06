Новий God of War може стати метроїдванією про молодого Кратоса та вийти вже у 2025 році

Хоча студія Santa Monica, яка належить Sony, досі офіційно не оголосила свою наступну гру, інсайдери вже розкривають перші деталі про нову частину серії God of War. За наявною інформацією, йдеться не про пряме продовження, а про спін-оф, дія якого розгортатиметься в Давній Греції.

Ще в лютому інсайдер Том Гендерсон повідомляв, що нова гра розповість історію молодого Кратоса до того, як він став богом, нагадує 24 Канал. Журналіст Джефф Грабб також підтвердив ці чутки і заявив, що реліз заплановано на 2025 рік.

Дивіться також CDPR каже, що не змінювала обличчя Цірі у новій демонстрації The Witcher 4, але фанати не вірять

Напередодні користувач форуму ResetEra з ніком thisiserfan поділився новими подробицями. За його словами, проєкт розробляється під наглядом Santa Monica Studio, поєднує елементи God of War і Blasphemous та матиме стиль 2.5D метроїдванії – подібно до Prince of Persia: The Lost Crown. Гендерсон і Грабб згодом підтвердили цю інформацію.

Інсайдер NateDrake (відомий також як Nate the Hate) додає, що в розробці проєкту бере участь американська студія Mega Cat Studios. Вона прославилася завдяки минулорічній грі Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.

Цікаво, що перші згадки про формат метроїдванії з’явилися ще в квітні: про це писав користувач Reddit під ніком NickiLover, однак тоді його повідомлення не сприйняли серйозно.

Очікується, що офіційний анонс може прозвучати вже найближчими днями – презентація State of Play від Sony стартує в ніч із 4 на 5 червня, і нову гру можуть показати саме там.

А тим часом CD Projekt уперше назвала сиквел Cyberpunk 2077 "Cyberpunk 2", але це офіційна назва. Наразі компанія перейшла до розробки нової гри у всесвіті Cyberpunk.