Дискусія навколо зовнішності розгорається

CD Projekt Red показали нові кадри з майбутньої гри, зокрема головну героїню та її коня Келпі. Попри неймовірну графіку та нові технології, найбільші обговорення викликає те, що студія нібито знову змінила обличчя Цірілли. Схожі звинувачення лунали й після виходу першого трейлера, що вийшов 13 грудня 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

Раніше CD Projekt Red відреагувала на чутки про зміну моделі Цирі в The Witcher 4

На церемонії The Game Awards у 2024 році чимало фанатів звернули увагу, що обличчя Цірі зазнало змін. Тоді це пояснювали віковими змінами, адже між подіями третьої та четвертої частин проходить певний час.

Пригадайте перший трейлер The Witcher 4: відео

Згодом у мережі з'явилися чутки про те, що студія зреагувала на тиск і критику, змінивши обличчя героїні, щоб воно більше відповідало очікуванням фанатів. Однак у CDPR цю інформацію відразу спростували.

Новий трейлер, презентований як технічна демонстрація, знову розбурхав обговорення. Глядачі заявили, що обличчя Цірі знову виглядає інакше: риси стали м’якшими, а загальний вигляд – делікатнішим. Втім, представники CD Projekt Red знову наголосили: модель залишилася незмінною з часу дебютного трейлера.

У коментарі для ЗМІ студія підтвердила, що обличчя Цірі у новій демонстрації ідентичне попередньому варіанту, за винятком двох малопомітних деталей – трохи піднятих брів і більш розслабленої зони навколо очей. Ці корективи внесли винятково задля поліпшення анімації.

Чи дійсно це так – вирішувати кожному глядачеві, але різниця між першим і другим варіантом дійсно помітна. Можливо, причина у більшій варіативності, нових сценаріях руху та міміки Цірілли, через що здається, ніби це щось зовсім нове.

Дивіться нову демонстрацію The Witcher 4: відео

У CD Projekt також наголосили, що загальна модель була створена на основі образу з The Witcher 3 і адаптована для роботи з новими технологіями, зокрема MetaHuman. З їхніх слів, жодних радикальних змін не було, а спроби порівнювати риси обличчя персонажа – марні.

Проте, з огляду на реакції у соцмережах, ця дискусія навряд чи скоро вщухне. Імовірно, із появою наступних трейлерів тему знову піднімуть.