Лише погляньте в ці милі очі: новий контролер Astro Bot для PS5 просто чарівний

Поки Sony готує до виходу пригодницьку гру Astro Bot, схожу на Маріо, компанія вирішила ефектно пропіарити майбутній проєкт, запустивши лімітовану серію контролера DualSense. Пристрої виконані в тематичних кольорах маленького робота і має пару милих електронних очей, здатних підморгувати вам у потрібний момент.

Який він – новий контролер Astro Bot

Лімітована серія контролера Astro Bot має сині ручки та акценти на науково-фантастичну тематику у вигляді візерунків знизу. Крім того, у верхній частині, на тачпаді, розташовані фірмові яскраво-блакитні очі Астробота. Судячи з трейлера, вони моргатимуть користувачеві, але поки що неясно, в яких ситуаціях. Можливо, ця функція буде корисна лише під час гри Astro Bot і синхронізуватиметься з певними діями гравця.

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Команда розробників додала багато нових взаємодій між контролерами DualSense та грою Astro Bot, деякі з них навіть дозволили випробувати журналістам на Summer Game Fest.



Контролер Astro Bot Limited Edition DualSense / Фото Sony

Також стало більше текстур, які ви можете відчути через контролер, таких як пісок, трава, скло або метал. Завдяки тактильному зворотному зв'язку та адаптивним тригерам, ви будете руками розуміти, на якій поверхні чи в якому середовищі перебуває ваш персонаж, а також чи він біжить, пливе чи ковзає по поверхні.

Ось коротка схематична демонстрація цієї функції: відео

Коротка схематична демонстрація функції тактильності: відео

Загалом перші відгуки від щасливців, яким випала нагода тестувати контролер ще в червні, лише позитивні. Вони кажуть, що "відчуття фантастичні", а весь процес гри з ним "просякнутий дитячою радістю".

Наприклад, у демо-версії гри Astro Bot є моменти, коли вам потрібно витягувати маленькі свічки запалювання з землі. Контролер пропонує звукові ефекти у поєднанні з повільно зростаючим опором на тригерах, що створює відчуття, ніби ви смикаєте за дроти, що затягнулися.

Ціна

Контролер буде доступний для попереднього замовлення з 9 серпня в деяких країнах за ціною 80 доларів. Або ж ви можете спробувати щастя, придбавши його у вибраних роздрібних магазинах по всьому світу з 6 вересня, в день запуску гри Astro Bot.

Дивіться абсолютно милий презентаційний ролик контролера: відео