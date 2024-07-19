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Звісно ж, найцікавішими у цій колекції новинок є контролери, яким надали особливої форми. Їх уже можна купити. Компанія просуває їх як нібито розроблені самим Дедпулом. Імовірно, це натяк на те, що цей персонаж коміксів і фільмів має здатність ламати четверту стіну, тобто розуміти, що він є частиною вигаданої історії, та звертатися прямо до глядача.

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Контролер "одягнений" у впізнаваний дедпулівський червоно-чорний тактичний костюм. Однак, особливістю його є те, що ззаду він фактично має сідниці й тому отримав влучну назву "Нахабний контролер".

"Насправді він ідеально ергономічний. Представляємо контролер Cheeky, розроблений Дедпулом", – написали на сторінці Xbox.

22 липня перші 1000 фанатів, які придбають бездротовий контролер Xbox Elite Wireless Controller Series 2-Core в Microsoft Store, зможуть претендувати на ексклюзивний тримач для контролера Cable Guys Deadpool Controller Holder від EXG Pro. Але ці тримачі будуть доступні лише в Північній Америці та Канаді.



Тримач для контролера у вигляді фігурки Дедпула / Фото Xbox

Як завжди, компанія оголошує розіграш: щоб отримати шанс виграти кастомну консоль Xbox Series X у стилі Дедпула з підставкою у вигляді пінопластових катан та 2 контролери Cheeky, користувачі повинні підписатися на сторінку Xbox в соцмережі X і зробити репост їхнього посту про лотерею.