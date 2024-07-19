Детали

Конечно же, самыми интересными в этой коллекции новинок являются контроллеры, которым придали особую форму. Их уже можно купить. Компания продвигает их как якобы разработанные самим Дэдпулом. Вероятно, это намек на то, что этот персонаж комиксов и фильмов обладает способностью ломать четвертую стену, то есть понимать, что он является частью вымышленной истории, и обращаться прямо к зрителю.

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Контроллер "одет" в узнаваемый дедпуловский красно-черный тактический костюм. Однако особенностью его является то, что сзади он фактически имеет ягодицы и поэтому получил меткое название "Наглый контроллер".

"На самом деле он идеально эргономичный. Представляем контроллер Cheeky, разработанный Дэдпулом", – написали на странице Xbox.

22 июля первые 1000 фанатов, которые приобретут беспроводной контроллер Xbox Elite Wireless Controller Series 2-Core в Microsoft Store, смогут претендовать на эксклюзивный держатель для контроллера Cable Guys Deadpool Controller Holder от EXG Pro. Но эти держатели будут доступны только в Северной Америке и Канаде.



Держатель для контроллера в виде фигурки Дэдпула / Фото Xbox

Как всегда, компания объявляет розыгрыш: чтобы получить шанс выиграть кастомную консоль Xbox Series X в стиле Дэдпула с подставкой в виде пенопластовых катан и 2 контроллера Cheeky, пользователи должны подписаться на страницу Xbox в соцсети X и сделать репост их поста о лотерее.