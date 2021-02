Новий мод для класичного DOOM об'єднує легендарну гру з Call of Duty – трейлер

Call of DOOM: Black Warfare – новий креативний мод, який об'єднує DOOM та Call of Duty, додаючи ще більше можливостей для знищення ворогів.

Джерело: GameRant

DOOM, безперечно, є однією з найважливіших франшиз шутерів від першої особи в історії цього надпопулярного жанру. Як найперша гра, випущена в 1993 році, так і нові продовження на чолі з останньою DOOM Eternal, не тільки завоювали мільйони фанатів, але також й вплинули на багато інших шутерів.

Ще однією надзвичайно важливою та популярною серією шутерів від першої особи є Call of Duty. DOOM може похвалитися великим різноманіттям фанатських модифікацій, а зовсім нещодавно був створений мод, що поєднує докупи ці дві надзвичайні гри.

Трейлер моду Call of DOOM: Black Warfare

Call of DOOM: Black Warfare вже доступний на популярному сайті з модифікаціями під назвою Moddb. У цілому це все ще оригінальний DOOM, але з величезною кількістю нової зброї, запозиченої зі всесвіту Call of Duty. Розробники зазначають, що в модифікації доступні понад 70 найкращих "ганів" з Call of Duty, які повинен впізнати кожен фанат серії, включаючи Vector, PDW, LAW, RPD, FAL, M16, Desert Eagle та багато іншого.

Подвійні пістолети у Call of DOOM / зображення moddb

Різні типи зброї, такі як пускові установки, подвійні пістолети, SMG та снайперські гвинтівки безумовно додають в гру ще більше веселощів. Крім того, однією з візитних карток модифікації є поява нових солдатів-компаньйонів, що виконані так аби максимально нагадувати таких легендарних персонажів з Call of Duty, як Капітан Прайс і Соап Мактавіш.

Персонажі з Call of Duty, що додані в модифікацію / зображення moddb

Також у моді представлена славнозвісна "таємнича скринька" із режиму зомбі з CoD. Вона має 90 різних результатів, за якими ви можете отримати як найкращу зброю, так і найгіршу. Також існують секретні предмети, які можна отримати лише за допомогою цієї скриньки.

"Таємнича скринька" у моді Call of DOOM / зображення moddb

Для шанувальників класичного DOOM і (або) Call of Duty – Call of DOOM: Black Warfare, безумовно, мод, який варто спробувати.