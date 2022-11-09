Протягом багатьох років існування Скайріму ентузіастами створено безліч модифікацій: від нової зброї до покращення графіки та майже будь-чого, що тільки можна уявити.

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Свіже творіння модера під ніком TechAngel85, яким він поділився на порталі Nexus Mods, містить абсолютно новий маєток під назвою Dragon Cliff Manor Special Edition.

TechAngel85 спочатку мав намір лише виправити мод, розроблений гравцем SpartanC17 довгих 9 років тому, щоб той міг адекватно працювати з новими виданнями Skyrim, однак швидко зрозумів, що хоче розширити проєкт до повної реконструкції.

Відео оригінальної модифікації від SpartanC17

Садиба Dragon Cliff Manor розташована біля Горла Світу (Throat of the World), найвищої гори Скайріма, і має відкрите розлоге планування, яке дуже нагадує дивовижні локації з нещодавнього хітового серіалу "Будинок Дракона".

Оновлений маєток від TechAngel85 / зображення NexusMods

Шанувальникам серіалу, ймовірно, сподобається можливість оселити свого Довакіна-Таргарієна в цьому величному місці та сотий раз пройти Skyrim.