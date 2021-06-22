Новий рекорд продажів: китайські колекціонери заплатили майже 800 тисяч доларів за скіни з CS:GO

Китайські колекціонери придбали пару скінів з CS:GO за суму у майже 800 тисяч доларів. Їхньою мішенню стали унікальні екземпляри з рідкісними наліпками.

Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні рекордні продажі скінів з Counter-Strike: Global Offensive. Останній такий колекціонер виклав понад 100 тисяч доларів за унікальний екземпляр M4A4 Howl. Щоправда, ці китайські шанувальники CS:GO перевершили всіх у цьому питанні.

До теми 122 тисячі доларів за унікальний скін: черговий рекорд продажів у відеогрі CS:GO – фото

Варто розпочати з того, що цією інформацією поділився відомий аналітик з нікнеймом ohnePixel. У своєму твітері він розповів про китайських колекціонерів, які придбали собі пару скінів з CS:GO за 775 тисяч доларів (понад 20 мільйонів гривень). Варто відзначити, що це новий рекорд продажів для скінів з цієї відеогри. Своєрідною мішенню цих китайських колекціонерів стали два наступні екземпляри: StatTrak AK-47 Case Hardened та Souvenir AWP Dragon Lore.

Скін на штурмову гвинтівку AK-47 такий цінний через свій особливий патерн (661). У цього екземпляра він дуже рідкісний, тому скін й коштує на ринку настільки дорого. Також є й класичний для таких ексклюзивів набір наліпок. Попередній власник наклеїв одразу чотири голографічні наліпки з емблемою кіберспортивної команди Titan з турніру EMS One Katowice 2014. Зрозуміло, що й вони дуже рідкісні, а один такий екземпляр зараз коштує 16 тисяч доларів (понад 400 тисяч гривень).

А от снайперська гвинтівка AWP цінна через свій статус сувенірної зброї. Річ у тім, що такі скіни можна було отримати лише зі спеціальних кейсів, які випадали за перегляд матчів на мапі Cobblestone. Щоправда, в один момент компанія Valve прибрала цю карту з активного маппулу, тому ціна на подібні екземпляри значно зросла. Також варто додати, що й на цю зброю попередній власник наклеїв чотири вищезгадані наліпки.

Вигляд скінів, за які заплатили 775 тисяч доларів / Фото твітер ohnePixel