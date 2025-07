Ремастер The Last of Us Part 2 отримав новий режим, що дозволяє пройти гру як ніколи раніше

The Last of Us Part 2 Remastered неочікувано отримала новий режим, який повністю міняє підхід до проходження гри, пропонуючи гравцям унікальний досвід.

Naughty Dog випустила несподіване оновлення для The Last of Us Part 2 Remastered, яке забезпечить геймерам небачений до цього варіант проходження проєкту, повідомляє 24 Канал. До теми Ніл Дракманн назвав гру, яка підкорила його своїм сюжетом Хронологія подій відновлена Оригінальна The Last of Us Part 2, що вийшла у 2020 році, пропонувала геймерам нелінійний формат оповіді, що "стрибав" часовими відрізками. Такий підхід заслужив чимало як критики, так і похвали. Аж ось, несподіване оновлення для ремастера проєкту, додає в нього новий режим під назвою "Chronological Experience" (хронологічний досвід, – 24 Канал). Трейлер ремастера: дивіться відео За словами розробників, він покликаний надати гравцям абсолютно новий спосіб відчути історію TLOU 2. Доступний як на PS5, так і на ПК, режим реструктуризує сюжетну лінію гри так, щоб події розгорталися за їхньою хронологічною послідовністю. Таким чином геймери мають отримати чіткіше розуміння того як шляхи Еллі та Еббі постійно перетинаються. Окрім того, гравці зможуть отримати нові трофеї за проходження гри в цьому режимі. Chronological Experience є класною причиною повернутися та ще раз пережити події проєкту, поки триватиме фільмування 3 сезону серіальної адаптації, яку нещодавно залишив творець гри Ніл Дракманн.