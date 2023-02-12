Завдяки Фестивалю новинок 2023 у Steam з'явилося нове відео, що демонструє запальний геймплей майбутнього проєкту інді-розробників Studio Surgical Scalpels, повідомляє 24 Канал.

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Мова йде про Boundary – багатокористувацький тактичний космічний шутер в якому геймерам пропонується взяти участь у запеклих перестрілках в умовах невагомості.

Окрім цього гравцям доведеться виконувати різноманітні завдання на орбітальних космічних установках під шквальним вогнем ворожих астронавтів та інших сутностей.

Трейлер Boundary: відео

У рамках фестивалю доступне демо проєкту, одначе, на жаль, сьогодні останній день, коли його можна випробувати.

Повноцінний реліз гри планується впродовж року, окрім ПК проєкт також завітає на PS4 та Xbox One.