З часів виходу консольної Fight Night Champion у далекому році 2011 році шанувальники віртуального боксу перебувають, що називається "на голодному пайку", адже відтоді не було жодної конкурентної гри у цьому жанрі, повідомляє 24 канал.

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Одначе, цю прикру ситуацію планують виправити розробники з британської студії Steel City Interactive, що ось уже кілька років займаються розробкою нової ААА гри – Undisputed.

Однією з її головних зірок став український боксер Олександр Усик, який засвітився й у новому трейлері проєкту, де повідомили дату старту дочасного доступу на ПК.

Трейлер Undisputed: відео

Отож, геймери зможуть випробувати свої сили на ринзі уже 31 січня. Для цього у їх розпорядженні буде понад 50 реальних боксерів і боксерок, зовнішність і фізичні показники яких дбайливо відтворенні у проєкті.

Окрім цього розробники обіцяють просунуті ігрові механіки пересування й контролю витривалості бійців, понад 60 різноманітних ударів, низку захисних маневрів, а також ще купу різних дрібниць.

Загалом, студія ставить на меті випустити не просто "файтинг", де потрібно гамселити опонента, натискаючи кілька кнопок, а показати тактичну глибину боксу як спорту.

Одначе, попри величезні амбіції, до виходу гри ніхто не скаже напевно чи стане Undisputed серйозним конкурентом таким проєктам як EA Sports UFC 4 чи буде останнім аргументом у тому, щоб забути про жанр симулятора боксу назавжди.

Зауважте, користувачам ПК Undisputed стане доступною уже 31 січня 2023 року на платформі Steam, пізніше також планується вихід гри на PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X.