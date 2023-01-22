З часів виходу консольної Fight Night Champion у далекому році 2011 році шанувальники віртуального боксу перебувають, що називається "на голодному пайку", адже відтоді не було жодної конкурентної гри у цьому жанрі, повідомляє 24 канал.
Важливо Коли один у полі воїн: найкращі відеоігри, зроблені соло-розробниками
Одначе, цю прикру ситуацію планують виправити розробники з британської студії Steel City Interactive, що ось уже кілька років займаються розробкою нової ААА гри – Undisputed.
Однією з її головних зірок став український боксер Олександр Усик, який засвітився й у новому трейлері проєкту, де повідомили дату старту дочасного доступу на ПК.
Трейлер Undisputed: відео
Отож, геймери зможуть випробувати свої сили на ринзі уже 31 січня. Для цього у їх розпорядженні буде понад 50 реальних боксерів і боксерок, зовнішність і фізичні показники яких дбайливо відтворенні у проєкті.
Окрім цього розробники обіцяють просунуті ігрові механіки пересування й контролю витривалості бійців, понад 60 різноманітних ударів, низку захисних маневрів, а також ще купу різних дрібниць.
Загалом, студія ставить на меті випустити не просто "файтинг", де потрібно гамселити опонента, натискаючи кілька кнопок, а показати тактичну глибину боксу як спорту.
Одначе, попри величезні амбіції, до виходу гри ніхто не скаже напевно чи стане Undisputed серйозним конкурентом таким проєктам як EA Sports UFC 4 чи буде останнім аргументом у тому, щоб забути про жанр симулятора боксу назавжди.